Büyükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulununca çalışmalar durduruldu.
Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.
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