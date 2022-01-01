Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu.

Bu yıl Milli Piyango'da dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.

120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.

Amorti kazanan numaralar da 4 ve 5 rakamları oldu.

1.200.000 tl ikramiye kazanan numaralar

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

120.000 tl kazanan numaralar

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

12 bin tl kazanan numaraların sıralı tam listesi

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364