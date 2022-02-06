Büyük Çankaya Oteli 30 yaşında

Çankaya Oteli’nin temeli 1991 yılında atılmış ve binanın kaba inşaatı 1994 yılında tamamlanmıştı.

Otelin sahibi işadamı Ahmet Hattat, inşaat devam ederken Alman Aareal Bank’tan proje için 35 Milyon dolar kredi onayı almıştı. Ancak bu paranın 10 milyon doları tahsil edildikten sonra kredi iptal edilince otelin talihsizlikler zincirinin ilk halkası eklenmiş oluyordu.

Yıllarca devam eden icra davaları

Bu gelişme üzerine sıkıntılı bir süreç yaşayan Hattat, finansman zorluğu nedeniyle inşaata devam edemedi. 150 milyon dolara yakın bedele mal olan otel 2011 yılında ilk icra satışına çıktı. 2012’de alıcı bulamayan otele, 2015 ve 2018 yıllarında da alıcı çıkmadı.

Otel Almanlara geçti

Ankara'nın en değerli bölgesinde yer alan, içinde AVM, toplantı salonları, kongre merkezi ve rekreasyon alanlarının yer aldığı 19 bin metrekarelik 35 katlı otel, Yargıtay kararıyla geçtiğimiz yıl Alman Aareal Banka geçti.

Almanlar beklemede

Oteli Haziran 2021'de devrelan banka, aradan geçen 8 aya rağmen otelin geleceği hakkında herhangi bir karar almadı ve otel inşaatında herhangi bir gelişme olmadı.

Çankaya'nın 30 yılı aşkın süredir tamamlanamayan "talihsiz" oteli pek çok Ankaralı için gizemlerle dolu.

Otel hakkındaki en yaygın şehir efsaneleri

Otelin üzerinde vinç unutulduğu ve sökülemediği, Otelin Çankaya Köşkü’ne yakınlığı nedeniyle istihbarat açığı oluşturduğu, otelin mimari sorunlar nedeniyle tamamlanamadığı gibi çok sayıda şehir efsanesi var.

"Meşhur vinç" 1 haftada sökülmüştü

Otelin “vinçli otel” olarak anılmasına neden olan 25 tonluk kule vinç, 2014 yılında 500 tonluk dev bir vinç yardımıyla 1 hafta içerisinde sökülerek aşağı indirilmişti.

Otel geçtiğimiz sene de etrafındaki toprak kayması ile gündeme gelmişti. Otelin istinat duvarında çökmeler ve çatlamalar olduğunu iddia eden mahalle sakinleri durumdan tedirgin olmuştu.