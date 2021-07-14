Bush: Afganistan'dan çekilmek hata

ABD'nin 43'üncü Başkanı George W. Bush, Deutsche Welle'nin (DW) Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ilgili hazırladığı belgesel için DW Washington Büro Şefi Ines Pohl'ün sorularını yanıtladı. Boston yakınlarındaki evinde yapılan söyleşide Bush, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini "hata" diyerek eleştirdi. Bush, "Afgan kadınları ve kız çocukları için tarif edilemez şekilde endişeleniyorum" dedi.

Eski First Lady Laura Bush'un Afgan kadınlarıyla çok zaman geçirdiğini anlatan Bush, eşinin de endişe içinde olduğunu belirterek "Sadece ABD birliklerine değil, aynı zamanda NATO birliklerine de yardım eden tercüman ve personeli düşünüyorum. Bu insanlar acımasız kişiler tarafından katledilmek üzere öylesine geride bırakılmış görünüyor" diye konuştu. Bush, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de benzer şekilde düşündüğünden emin olduğunu söyledi.

Bush, 11 Eylül 2001 yılında meydana gelen terör saldırılarının ardından Afganistan'a operasyon başlatma kararını alan başkan olmuştu. Halefi Barack Obama'nın başkanlığında El Kaide'nin uzun yıllar saklanan lideri Usame Bin Ladin, özel Amerikan birlikleri tarafından öldürüldü. Obama'nın halefi Donald Trump döneminde ise askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesi gündeme getirildi ve Taliban'la bunun için görüşmeler yürütüldü. Şimdiki ABD Başkanı Joe Biden ise 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıldönümüne kadar çekilme sürecini tamamlamak istiyor.

"Merkel belgeseli istisna"

Bush'la gerçekleştirilen söyleşinin ağırlık noktası ise siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Normal koşullarda sadece sanatla ilgili konuştuğunu, ancak Merkel'le ilgili hazırlanan belgeselin bir istisna olduğunu ifade eden Bush, "Merkel, bulunduğu göreve klas ve saygınlık getirdi; çok zor kararlar verdi ve böylece Almanya için en iyisini, ilkelere dayalı biçimde yaptı. O merhametli bir lider ve liderlik etmekten korkmayan bir kadın" ifadelerini kullandı.

Merkel'in zorlu bir ortamda sekiz yıldan fazla ayakta kaldığına dikkat çekerek "Düşündüğünüz zaman bu hayranlık uyandırıcı" diyen Bush, Amerikalıların kendisinden sekiz yılın sonunda bıktığını söyledi. Bush, "Bu, Alman seçmenlerin ona duyduğu güveni gösteriyor" dedi.

Merkel'in 2015 yılında Suriyeli mültecilere kapıları açma kararına da değinen Bush, "İlk tepkim, büyük bir kalbe sahip bir kadın olduğuydu. Merkel'i insani merhametinin harekete geçirdiğinden eminim. Bu, Merkel için çok zor bir siyasi karardı, ama liderlik sorumluluğunu üstlendi" ifadelerini kullandı. Bush, Trump yönetiminin sert göçmen politikasından kendisinin de memnun olmadığını sözlerine ekledi.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayan Merkel, 2005 yılından beri üç dönemdir sürdürdüğü başbakanlığa veda etmeye hazırlanıyor.

Deutsche Welle Türkçe