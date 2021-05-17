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Burundi sular altında: 5 bin kişi yerinden oldu

Burundi'de yağışların neden olduğu sel yüzünden 5 bine yakın kişi evsiz kaldı. Yağışların ileriki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Burundi'nin batısındaki sağanaklar nedeniyle Rusizi, Mpanda ve Kajeke nehirleri taşarak sele neden oldu.

Burundi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, nehirlere yakın yerleşim bölgelerindeki evlerin, yolların ve arazilerin su altında kaldığı ve 5 bine yakın kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Hükümet ve Burundi Kızılhaç Örgütü iş birliğinde, evsiz kalanlara çadır kuruldu.

Şiddetli yağışlar sürecek

Meteoroloji uzmanları, mevsimsel olmayan yağışlar nedeniyle nehir sularının yükseldiğini ve sel meydana geldiğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca, yağışların ileriki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.

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