Bursa'da tek motorlu bir uçak düştü!
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin üzerine düştü. Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Mahalle arasına düştü!
Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerinden gelen son dakika görüntülerinde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.
Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti!
Mahalle muhtarı yapmış olduğu açıklamada "Uçaktaki 2 kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok." dedi.
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