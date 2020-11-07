Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü' Motosikletli Yunus Timleri, kentin kalabalık meydan ve caddelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Saat 10.00 ile 16.00 dışında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderildi.

Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli bir sığınmacıyı Arapça uyardı



🔹Arapça konuşan polisin özenli ve dikkatli yaklaşımı izleyenlerin takdirini topladı.



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''YASAĞI BİLMİYORDUK, HEMEN EVİMİZE GİDİYORUZ''

Denetim sırasında dışarıda olan 65 yaş üzeri bir çift, "Bize yasağın 17.00'den sonra olduğunu söylediler. Biz de yasaktan önce çıkıp, hava aldık. Çok özür dileriz hemen evimize gidiyoruz" dedi. Bülent Bulut ise, "Vakaların artması normal. İnsanlar kalabalıktan uzak durmuyor. Maskeyi her fırsatta çıkarıyor. Mesafeyi kimse takmıyor. İnsanlar kurallara uymadığı sürece denetimler sürekli yapılsa ne olacak?" şeklinde konuştu.

POLİSLERDEN ARAPÇA UYARI

Denetimde Türkçe bilmeyen Suriyeli vatandaşlar ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı. Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok yerin kapanış saati 22.00 olarak belirlenmişti. Denetimleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 - 10.00 ile 16.00 -22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi. Ayrıca vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.