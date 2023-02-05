Bursa'da feci kaza! 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik’te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza İstanbul yönünde yaşandı

Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.