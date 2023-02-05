Bursa'da feci kaza! 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Gemlik’te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza İstanbul yönünde yaşandı
Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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