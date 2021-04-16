Bursa'da 100 kişilik grup kavgaya tutuştu
Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kavga çıktı. Kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde, aralarında husumet bulunan iki aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü, kavgaya dönüştü.
Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
2 kişi hafif yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı.
2 kişinin hafif yaralandığı olayda, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.
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