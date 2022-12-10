Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.
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