AjansHaber.com.tr Yaşam Deniz otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal oldu

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bursa'da FETÖ operasyonu
ABB atıkları geri kazandırıyor
Üzerinden 2 bin 668 tane uyuşturucu hap çıktı
Karabük'te konut kuraları çekildi
İstanbul'da yolcu seçen taksiciye ceza!
Hükümlülere yönelik operasyon
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu