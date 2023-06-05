Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü bilet fiyatı açıklandı

Bursa (Mudanya)-İstanbul arasında ulaşım hizmeti veren Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bilet fiyatına zam yaptığı öğrenildi.

2020 yılından, Mart 2022’ye kadar tek fiyat uygulaması ile 39 TL'ye yolcu taşıyan BUDO, bilet fiyatını Mart 2022'de önce 49 lira, Nisan 2022'de 69 lira, Temmuz 2022'de de 89 liraya yükseltmişti.

Yeni bilet fiyatının 155 TL olduğu ve zamlı fiyatların yürürlüğe girdiği öğrenildi.