Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin zorlu mücadelesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerle kara kışa karşı tüm tedbirlerini aldı. Bursa genelinde 123 araç, 75 ekip ve toplam 360 personelle ilk kar tanesinin düşmesiyle mücadele çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için tedbirlerini aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alınırken, karla mücadele için yapılan çalışmalar için iki vardiyada toplam 264 personel görev alıyor.

Şehir merkezinde; 21 adet çok amaçlı kar küreme aracı, 11 adet kürekli tuzlama kamyonu, 5 greyder, 3 loder, 5 JCB, 1 ekskavatör, 2 dozer, 1 treyler, 6 öncü araç olmak üzere toplam 55 kamyon ve iş makinesi ile yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasında destek personeliyle birlikte bir vardiyada 132 olmak üzere toplam 2 vardiyada 264 personel görev yapıyor.

İlçelerde ise karla mücadele; 8 adet kar bıçaklı kamyon, 12 greyder, 6 loder, 6 JCB, 4 tuzlama kamyonu, 12 öncü araç olmak üzere toplam 48 iş makinesi ve araçta 95 personelle sürdürülüyor.

Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Yol İşleri Şube Müdürlüğü ambarlarındaki 7 bin ton tuz ve 50 ton solüsyon stoğu ile sorunsuz bir kış geçirmeyi planlıyor.