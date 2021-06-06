AjansHaber.com.tr Gündem Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre,  yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bugün başlayan burs ve kredi ödemeleri, 10 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak. 

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar ise 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
Kısıtlamaların kalkması bekleniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk adımı attı
CHP'li isimden HDP ile adaylık söylemi
Bakan Kurum incelemelerde bulundu
CHP dava açtı, AK Parti sahip çıktı
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında