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Burdur'da kırılan küpten 400 yıllık hazine çıktı

Burdur'da iş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16-17'nci yüzyıllara ait, 300'ün üzerinde gümüş sikke bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerinin aldığı sikkeler incelenmek üzere götürüldü.

Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı. Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

BULUNAN SİKKELER 16-17'NCİ YÜZYILLARA AİT

Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300'ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi. Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16-17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

 

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