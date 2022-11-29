AjansHaber.com.tr Yaşam Burdur'da çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Burdur'da çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Burç Mahallesi Aşıklar Parkı yakınında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Somali uyruklu A.H.A. (17), M.Ş'yi (23) bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan A.H.A ve M.K'yi (18) yakaladı. M.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Boğaya balyozla eziyet görüntüleri mahkemede
Hırsızlıktan yargılandığı adliyede hırsızlık yaptı
Darbedilen ve bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Otomobil çarpan genç kız 18 gün sonra öldü
Otomobiliyle şarampole düşen uzman çavuş öldü
Hatay'da tefecilik operasyonu
Dükkanının önünde ayağından vuruldu!