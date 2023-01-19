Bulut: Geçen yıl 1 milyon 700 bin kişi işten çıkarıldı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz ortamında işsizliğin en yakıcı sorun

olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında en az 1 milyon 709 bin kişinin işinden çıkarıldığı için

işsizlik ödeneği almak üzere İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuruda bulunduğunu kaydeden

Bulut, işten çıkarılanların sayısının geçen yıla göre en az 169 bin kişi arttığını belirtti.



İşsizlik sigortasından, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olan ve son 3 yıl içerisinde

en az 600 gün prim ödemiş olma koşullarına sahip olanların yararlanabildiğini söyleyen Bulut,

işsizlik maaşına başvuramayanların da hesaba katıldığında bu sayının çok daha yüksek

olduğunu kaydetti.



2022 yılında işsizlik maaşı için başvuran 894.451 kişiye işsizlik maaşı şartlarını karşılamadığı

için maaş bağlanmadığını, her iki kişiden birinin hem işsiz hem maaşsız kaldığını belirten

Bulut, İş-Kur’un işsiz kalan 1 milyon 709 bin kişiden sadece 814 bin 549 kişiye işsizlik ödeneği

bağladığını bildirdi.

İktidar ekonomi ile ilgili pembe tablolar çizmesine rağmen ekonomik göstergelerin alarm

verdiğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“İşsizlik, çift haneli rakamlardan aşağı inmiyor. İşsizler, işsizlik ödeneği almak isteyenler İş-

Kur’un kapısının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı bir

önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişiye; gerçek işsiz sayısı ise 264 bin kişi

artarak 7 milyon 891 bine çıktı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 124,3 milyar lira.

Ancak fon, kentlerimizde deprem güvenliğini sağlamak için alınan deprem vergileri gibi

‘işsizler hariç’ her işte kullanılır oldu. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları bu kadar

çetrefilli olduğu sürece mağduriyet daha da artacak. İşsizlik sigortasından yararlanma şartı

kolaylaştırılmalıdır. “