Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.

Partinin Parlamento Grubu Başkanı Desislava Atanasova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den aldığı hükümeti kurma görevini iade etti.

Atanasova, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende görevi iade ederken, GERB partisinin erken seçime gidilmesini tercih ettiğini belirtti.

Parlamentoda temsil edilen diğer 7 grubun liderleri, GERB partisiyle asla koalisyona girmeyeceklerini duyurmuştu.

Daha önce Kiril Petkov’un eş başkanı olduğu, mecliste en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisi de koalisyon için yeterli desteği bulamayıp, hükümet kurma girişimlerinde başarısız olmuştu.