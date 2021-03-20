Bulgaristan'da casusluk ağı ortaya çıkarıldı

Bulgaristan'da aralarında Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de bulunduğu altı kişi Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yetkililer, elde ettikleri gizli bilgileri, casusluk ağının başı olduğu belirtilen bir eski askeri istihbarat görevlisine aktarmakla suçlanıyor. İddianamede söz konusu eski istihbaratçının eşinin Rus ve Bulgar vatandaşlıklarına sahip olduğu ve ele geçirilen bilgileri Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine ilettiği belirtiliyor.

Savcılık sözcüsü Siyka Mileva, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, eski istihbarat görevlisinin eşinin Bulgaristan ile AB ve NATO ülkeleriyle ilgili gizli bilgileri bir Rus Büyükelçiliği çalışanına ilettiğini ve karşılığında oluşturulan casusluk ağına dağıtmak üzere para aldığını kaydetti.

"Yakın tarihte bir ilk"

Ülkenin yakın tarihinde ilk kez bu tür bir casusluk ağının ortaya çıkarıldığını belirten Mileva, eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisinin Bulgaristan, AB ve NATO ile ilgili gizli ibareli bilgilere erişimi olan kişileri kendi adına çalıştırdığını kaydetti.

Mileva, "Ortaya çıkarılan suç çetesi, Bulgaristan, NATO ve AB ile ilgili devlet sırrı olarak sınıflandırılabilecek bilgileri toplayarak yabancı bir ülkeye iletmek yoluyla ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmuştur" diye konuştu.

İddianameye grubun üyeleri arasındaki telefon görüşmelerine ait kayıtlar ve video görüntülerinin dayanak oluşturduğu belirtiliyor. Grubun uzun süredir faal olduğu kaydedildi.

Bulgaristan ile Rusya arasında son yıllarda bir dizi casusluk skandalı yaşanmış, 2019 yılı Ekim ayından 2020 sonuna kadar beş Rus diplomatla Rus Büyükelçiliğindeki bir teknik görevli sınır dışı edilmişti.

Deutsche Welle Türkçe