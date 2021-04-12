Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine toplanıyor! Yeni kararlar çıkacak mı?

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek Kabine'de ise son kararlar verilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı'nın daha önce işaret ettiği, Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Ramazan ve sonrasında bayramda uygulanacak tüm kısıtlamalar Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısında son şeklini alacak. Uzmanlar, Ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

TURİZM İÇİN KONTROL GEREKİYOR

Hürriyet'in haberine göre hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye'ye daha fazla turist gönderen ülkeler "kırmızı kodlu" ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye'nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kabine'de vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan Kabine'nin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

İŞTE TÜRKİYE'Yİ 'DİNLENDİRECEK' KISITLAMALAR

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması,

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm

Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Kısıtlama seçenekleri ise şu şekilde tahmin ediliyor:

- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri

başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla

önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

- Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası

seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde

uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak

sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan

boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler

arasında olacak.

- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması,

aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıar haricinde ara

verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle

öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik

yapılabileceği de belirtiliyor.