Buğdayda gümrük vergisi tekrar yüzde 130'a çıkıyor

İthalat rejimi kararıninda değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte daha önce alınan kararlarla gümrük vergisi sıfırlanan buğdayın vergisi yüzde 130 a çıkarıldı.

Başka bir ifade ile İthalat Rejimi kararında yer alan normal vergi oranına dönülmüş oldu. Yüzde 130 gümrük vergisi 1 Mayıs 2023' ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de buğday hasadı Mayıs ayında başlıyor.