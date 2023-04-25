Buğdayda gümrük vergisi tekrar yüzde 130'a çıkıyor
Buğdayın vergisi yüzde 130'a çıkarıldı. Karar, 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olacak.
İthalat rejimi kararıninda değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte daha önce alınan kararlarla gümrük vergisi sıfırlanan buğdayın vergisi yüzde 130 a çıkarıldı.
Başka bir ifade ile İthalat Rejimi kararında yer alan normal vergi oranına dönülmüş oldu. Yüzde 130 gümrük vergisi 1 Mayıs 2023' ten itibaren geçerli olacak.
Türkiye'de buğday hasadı Mayıs ayında başlıyor.
Yorumlar