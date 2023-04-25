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Buğdayda gümrük vergisi tekrar yüzde 130'a çıkıyor

Buğdayın vergisi yüzde 130'a çıkarıldı. Karar, 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İthalat rejimi kararıninda değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte daha önce alınan kararlarla gümrük vergisi sıfırlanan buğdayın vergisi yüzde 130 a çıkarıldı.

Başka bir ifade ile İthalat Rejimi kararında yer alan normal vergi oranına dönülmüş oldu. Yüzde 130 gümrük vergisi 1 Mayıs 2023' ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de buğday hasadı Mayıs ayında başlıyor.

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