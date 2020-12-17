Buğday, arpa ve mısır ihracatında gümrük vergisi kaldırıldı

İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN VERGİ KALDIRILDI

Karara göre; dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı.

Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.