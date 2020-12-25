Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası toplantısına video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 oranında büyüdü.

Türkiye en gözde ülkelerden biri haline geldi.

İhracat yapmayan firmalar kabuklarını kırmalılar.

Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayimizin başarısı herkes için iyi bir örnektir. Savunma Sanayii'ndeki başarıyı diğer alanlara yaymalıyız.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her bir üyesini, ihracat seferimizde yer almaya davet ediyorum."

"Türkiye'nin en büyük talihsizliği, siyaseti ikbal ve rant kapısı olarak gören sığ muhalefet anlayışıdır. Eline geçirdiği her fırsatı Türkiye'yi karalamak, yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz."

"Bu süreç (salgın) ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur."