Bu yılın Nobel Barış Ödülü sahibini buldu!

2023 Nobel Barış Ödülü'nün kime verileceği merak konusuydu.

Sonuç açıklandı ve bu yılın Nobel Barış Ödülü'nü alan isim belli oldu.

Buna göre hapisteki İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Barış Ödülü'nü İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı verdiği ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etmek için verdiği mücadele nedeniyle Nergis Muhammedi'ye verilmiştir." denildi.