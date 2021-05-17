Bu mesajlara sakın tıklamayın!

Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, bu gibi siber saldırılardan kurtulmanın en temel yolunun kaynağı bilinmeyen linklere tıklamamak ve kişisel bilgilerinizi isteyen mesajlara şüpheyle yaklaşmak olduğunu söyleyerek konu ile ilgili uyarılarda bulundu.

Birçok televizyon ve sanat dünyasından ismin Instagram hesabı hacklenirken, dernek ve sosyal medya fenomenleri de siber dolandırıcılıklara karşı karşıya kaldı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların sanal oltasına takılmamak ve bu tarz saldırılarda kurban olmamak için yapılması gerekenleri anlattı. Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların, kullanıcıları sahte sitelere yönlendirmek veya virüslü dosyaları indirmelerini sağlamak için ya bir ürünü çok ucuza vadettiklerine ya ülke gündemini kullandıklarına ya da korku ve vicdani duygularını hareket geçirmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

''GÜNDEMDEKİ KONULARLA KİMLİK AVINA ÇIKIYORLAR''

Koltuksuz, “Son dönemde özellikle Instagram hesaplarını ele geçirmek için sahte ‘Telif hakkı ihlali’ bildirimi ya da ‘Hayvan hakları yasası’, ‘Kadına şiddete hayır’ gibi gündemdeki konularla ilgili sahte kampanyalara destek isteyen kimlik avı mesajları yollayıp linklere tıklanınca hesapları ele geçiriyorlar.'' dedi.

BU MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN!

''Instagram ya da Twitter’da ‘Hesabınız askıya alındı bu bağlantıyı tıklayın’ şeklinde gelen mesajlara kesinlikle itibar etmeyin. Herhangi bir kişisel bilgiyi, şifrenizi vb. kesinlikle ama kesinlikle girmeyin. Hem Instagram hem de e-posta hesabınızda iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin ve ‘kodmatik’ veya ‘SMS doğrulaması’ yöntemlerini kullanın” şeklinde konuştu.

''KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ İSTEYEN LİNKLERE TIKLAMAYIN''

Doç. Dr. Koltuksuz, “Kişisel bilginizi isteyen linklere tıklamayın. Bunun yerine web sitesinin adresini tarayıcıya kendiniz yazın. Sadece güvenli web sitelerine kişisel bilgilerinizi girin. Bir web sitesinin güvenli olduğunu anlamak için adresin ‘https://’ ile başladığından ve adres çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun. Adresleri bilinmeyen kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşın. Bilmediğiniz kişilerden gelen bağlantıları kesinlikle açmayın. Eğer e-posta ile gelen web adresi, kuruluşun gerçek web adresinden farklı ise bunun bir oltalama saldırısı olduğundan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

''ELE GEÇİRDİKLERİ HESAPLARLA BAŞKALARINI DA DOLANDIRIYORLAR''

Siber suçluların, kurbanlarının ele geçirdikleri hesabını başka kişileri dolandırmak için kullandıklarını da belirten Ahmet Koltuksuz, “Kurbanın arkadaş listesine sanki o gibi ağzından mesaj atan siber dolandırıcılar, hediye çeki dağıttıkları ya da çekilişe dahil edecekleri yalanlarıyla yeni kurban arıyorlar. Son dönemde ise ele geçirdikleri hesaplar üzerinden bahis siteleriyle ilgili paylaşım yaparak insanları kısa sürede para kazanabileceklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Bu gibi mesajlar en yakınınızdan bile gelse gönderdikleri linke asla tıklamayın ve durumu hem mağdur kişiye hem de gerekli mercilere bildirin” dedi.

''DEVLET KURUMLARININ DA İSMİNİ KULLANARAK KANDIRIYORLAR''

Saldırganların bir diğer yönteminin yine gündemdeki konularla ilgili cep telefonlarına gönderdikleri sahte SMS’ler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koltuksuz, “Örneğin, son dönemde, aşı ile ilgili ya da sosyal yardım dağıtılacağı yönünde devlet kurumlarının ismini kullanarak gönderilen sahte mesajlardaki linklerle dolandırmaya çalışıyorlar. Bu linklere tıklandığında telefonunuza inen zararlı yazılım e-postanızdan bankacılık uygulamalarına kadar tüm uygulamalarınızı ele geçirebiliyor. Bu nedenle, kaynağı ve adresleri bilinmeyen SMS’lere ve içeriğindeki kısaltılmış linklere de kuşkuyla yaklaşılması gerekiyor” sözlerine yer verdi.