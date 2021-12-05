Bu da oldu, otobanda kamyonla uçak çarpıştı

Fransa'dan kalkan tek motorlu bir uçak arıza yapınca Almanya'da otobana acil iniş yaptı. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Arıza yaptı, acil inişe geçti

Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.

Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.