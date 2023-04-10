BTP seçimlerden çekildiğini duyurdu! Baş'tan ittifaka destek açıklaması

14 Mayıs seçimleri giderek yaklaşırken, siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. BTP Lideri Hüseyin Baş, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini açıklayan Hüseyin Baş, "Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Hüseyin Baş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz BTP olarak seçimlere katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, listelerimizi geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığım araştırmalarda barajı geçebilen pozisyonda değiliz. Barajı geçemeyeceksek bu seçime girip, iktidarın meclis aritmetiğinde üstün olmasını istemediğimden dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu vermek durumunda kaldık.

'Lütfen bunu yapmayin'

Biz Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin yanlış olduğunu, daha doğru adayların var olduğunu ortaya koyduk. Bugün vekil listelerine baktığımızda yanlış isimlerin, yanlış sıralandığını görmüş olarak ben aylardır şunu söylerim, bu iktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara seçimi verebilir. Lütfen bunu yapmayın."