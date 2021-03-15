Brezilya'da yeni bir Yahudi soykırımı için dua edilen kiliseye polis baskını

İsrail medyasının Brezilya televizyonu Globo'dan aktardığı habere göre, Rio de Janeiro'daki Pentecostal Generation Jesus Christ Kilisesi Papazı Tupirani da Hora Lores, geçen haziranda düzenlediği ayinde Holokost'un tekrar gerçekleşmesi için dua etti.

Lores, duası sırasında "Tanrım, Yahudileri katlet, onları kılıcınla vur çünkü onlar Tanrı'yı terk etti, milletlerini terk etti. Tanrım, 2. Dünya Savaşı'nda yaptığını yeniden yapmak zorundasın. Dualarımızda senden bunu istiyoruz. Adalet, adalet, adalet" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ve tepki çekmesinin ardından, Yahudi ağı Sinagoga Sem Fronteiras (Sınır Tanımayan Sinagoglar), papaz hakkında şikayette bulundu.

Brezilya polisi, dün gerçekleştirdiği 'Şalom Operasyonu' kapsamında kiliseye baskın düzenledi. Baskında bazı belgelere el konuldu.

Grubun kurucusu Haham Gilberto Ventura, papazın tutuklanması gerektiğini belirterek "Elbette polisin papazın kilisesine düzenlediği baskın da büyük bir gelişme" dedi.