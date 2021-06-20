Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi

Brezilya basınında çıkan habere göre, başkent Brasilia ile 24 eyalette binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının yarım milyonu aştığı Brezilya'da Bolsonaro'nun salgına karşı tutumunu protesto etti.

Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Pasif geçen gösterilerde, katılımın yüksek olduğu bölgelerde kalabalık oluşmasının önüne geçilemedi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, virüs kaynaklı 500 binden fazla ölü sayısıyla dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle tepki çekiyor.

Salgın döneminde 3 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da, 27 Nisan'da Senato'da Bolsonaro hükümetinin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere komisyon kurulmuştu.

Komisyonda başta eski sağlık bakanları olmak üzere devlet görevlileri ifade vermeye devam ediyor.

Komisyon, hükümetin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına yol açabilecek.

Kovid-19'un bugüne kadar 500 bin 800 kişinin hayatına mal olduğu Brezilya'da, 17,8 milyon vaka görüldü ve ülkede yaklaşık 86 milyon kişiye en az 1 doz aşı yapıldı.