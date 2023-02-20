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Brezilya'da fırtına felaketi

Brezilya'nın São Paulo'da meydana gelen şiddetli fırtına sonrası sel ve toprak kaymaları meydana geldi

Brezilya'nın São Paulo şehrinde meydana gelen fırtına sonrası şiddetli sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Brezilyalı yetkililer, şiddetli sel ve toprak kaymalarında en az 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

São Sebastião'nun Belediye Başkanı Felipe Augusto, "Arama ve kurtarma ekipleri birkaç yere ulaşmayı başaramıyor; bu kaotik bir durum. Hasarın boyutunu henüz ölçemedik." açıklamasında bulundu.

Augusto, kasabada düzinelerce kişinin kayıp olduğunu ve yaklaşık 50 evin yıkılıp sular altında kaldığını da sözlerine ekledi ve durumun "son derece kritik" olmaya devam ettiğini söyledi.

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