Brezilya'daki 'Gezi'nin ardından CIA çıktı

Brezilya’da 2014 yılından bu yana “Lava Jato Operasyonu” ismi altında süren yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıkan yeni Telegram konuşmaları ülke gündemini sarstı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık ekibi, eski Başkan Lula’nın bu kapsamda tutuklanmasını “CIA’in bir hediyesi olarak” tanımladı.

Brezilya’da Lava Jato yolsuzluk soruşturması ile ilgili yeni Telegram konuşmaları ortaya çıktı.

Bu konuşmalar, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın 2018 yılında tutuklanıp seçimlere katılmaktan men edilmesinin ve bu nedenle Jair Bolsonaro’ya devlet başkanlığı kapılarının açılmasının arkasında CIA olduğunu gözler önüne serdi.

Soruşturmayı yürüten eski başsavcı Sergio Moro’nun ekip üyeleri arasında geçen konuşma, Moro’nun soruşturma esnasında ABD gizli servisi CIA ile işbirliği içerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu Telegram konuşmaları, Lula’nın savunması kapsamında resmi mahkeme belgeleri olarak sürece dahil edildi.

Bolsonaro döneminde bir süre Adalet Bakanlığı yapan Sergio Moro’nun ekibinden savcı Deltan Dallagnol, yine soruşturma ekibinden başsavcılık ofisi avukatı Laura Tessler ve bir diğer savcı Isabel Grobba ile konuşmasında dava sürecinden bahsediyor.

Grobba, başsavcı Moro’nun Lula’ya yönelik tutuklama emri çıkaracağını ifade ediyor. Dallagnol, bunun üzerine “Marco Aurelio her şeyi mahvetmeden” cevabını veriyor.

Konuşmada bahsedilen Marco Aurelio, Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi’nde hakim. Konuşmanın geçtiği dönemde Aurelio, Lula’nın serbest kalmasına neden olabilecek bir dosya hazırlıyordu. Telegram kayıtlarından anlaşılacağı üzere Moro, Aurelio’nun bunu yapmasına imkan vermemek için hızlı bir şekilde tutuklama kararı çıkarıyor.

Aurelio’nun hazırladığı dava dosyası ayrıca Lula’nın 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmasının önüne de açıyordu. Bu noktada mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro da olaya dahil oluyor. Lula’nın seçimlere katılması demek, ABD destekli Bolsonaro’nun seçimleri kuvvetle muhtemel kaybetmesi anlamına geliyordu, zirâ o dönem yapılan anketlerde Lula, Bolsonaro’nun yüzde 20 oranında önünde birinci sırada yer alıyordu.

İşte tam bu noktada, Telegram konuşmalarında ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Savcı Dellagnol, bir anda ABD gizli servisi CIA’den bahsediyor. Dellagnol, Lula’ya yönelik tutuklama emrini “CIA’in bir hediyesi” olarak tanımlarken, avukat Laura Tessler “Bunu bugün kutlayacağım” diyor.

Ortaya çıkan bu detay, Dellagnol’un o tarihlerde ABD’de olması ile birleştirildiğinde Lula’nın tutuklanmasının ve Bolsonaro’nun seçilmesine neden olan yolsuzluk soruşturmasının arkasında aslında kimlerin olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

Sergio Moro ve soruşturma ekibi, bu ve buna benzer belgelerin yayınlanmasının engellenmesi için büyük çaba sarf etti, ancak Yüksek Mahkeme, 9 Şubat tarihinde tüm verilerin açıklanmasına yönelik karar aldı. Lava Jato soruşturmasının sene sonunda bitirileceği belirtildi.

Öte yandan ABD’nin Lava Jato operasyonuna destek verdiği bir süredir biliniyordu, ancak ortaya çıkan bu son detay, desteğin ne denli derin olduğunu gösterdi.

2017 yılında ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Kenneth Blanco, Lava Jato soruşturma ekibi ile yaptıkları işbirliğine değindi ve bu işbirliğini “başarı hikayesi” olarak tanımladı. Ayrıca 2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Lava Jato ekibine “yolsuzluğa karşı vakıf kurmaları için” 682 milyon dolar verildi.





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