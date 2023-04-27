Brezilya'da çete operasyonu! 7 kişi öldü

Brezilya basınında çıkan habere göre, bir çetenin otoyol gişelerine baskın düzenleyeceği yönünde ihbar alan polis, Goias eyaletinde operasyon yaptı.

Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren 7 çete üyesi öldürüldü, 5 kişi olay yerinde kaçtı.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ile 4 adet çalıntı otomobilin ele geçirildiği bildirildi.

Kaçan çete üyelerinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bilgisi paylaşıldı.