Brezilya'da çete operasyonu! 7 kişi öldü
Brezilya'da, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik yaptığı operasyonda çıkan çatışmada 7 kişi öldürüldü.
Brezilya basınında çıkan habere göre, bir çetenin otoyol gişelerine baskın düzenleyeceği yönünde ihbar alan polis, Goias eyaletinde operasyon yaptı.
Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren 7 çete üyesi öldürüldü, 5 kişi olay yerinde kaçtı.
Operasyon kapsamında çok sayıda silah ile 4 adet çalıntı otomobilin ele geçirildiği bildirildi.
Kaçan çete üyelerinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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