Brezilya'da bir günde rekor can kaybı

Brezilya'da 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 321 bin 515'e çıktı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kaydedildi.

Ülkede bir günde en çok COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti.

Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüsün daha bulaşıcı türü yayılıyor

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz

Brezilya'da yayın yapan ortak yayın kuruluşu G1'in haberine göre, ülkede, salgına karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere kongre ve hükümet tarafından oluşturulan komitenin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, senato ve temsilciler meclisi başkanları ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Kovid-19'u küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren Bolsonaro, "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Bolsonaro, sosyal mesafe politikasının halen benimsenmesini eleştirerek, "Onun amacı, insanlar tıbbi yetersizlik nedeniyle ölmesin diye yoğun bakım üniteleri hazırlamak, solunum cihazı almaktı. Hiçbir ülke bu tip politikaları uzun süre uygulamıyor ve aşı konusunda yaptığımız gibi salgına karşı önlemler arayarak gerçekten en kısa zamanda normale dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin salgın döneminde göreve gelen 4. ve yeni Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ise konuşmasında sosyal mesafenin önemine değindi.

Queiroga, yaklaşan paskalya bayramı tatilinde kalabalıklaşmanın önüne geçilmesine işaret ederek, "Maske kullanmak ve mesafeyi korumak son derece önemli. Daha sert önlemler talep etmeyin." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da dün Kovid-19 nedeniyle 3 bin 780 kişi hayatını kaybetmiş ve bu rakam salgının başlangıcından bu yana ülkede bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle, ülke zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadır ülkedeki günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.