Brezilya Sağlık Bakanı Paziello: Amazon'da rastlanan Kovid-19 mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı

Al Jazeera'nin haberine göre, Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.

"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.

Toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.

Brezilya'da Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının uygulandığı biliniyor.