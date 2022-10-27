Dün 94,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalarak 93,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de düşük petrol talebi endişeleri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil arttığını açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 400 bin varil azalışla 401 milyon 700 bin varile geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu günlük petrol üretiminde kasım itibarıyla 2 milyon varillik kesintiye giderken, Avrupa Birliği 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlıyor.

Bu durum piyasalarda arz endişelerini güçlendirirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini de sınırlıyor.

Uzmanlar, resesyon beklentileri ve küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,86 ile 94,24 dolar aralığının direnç, 93,48 ile 93,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.