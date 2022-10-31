Brent petrolün varil fiyatı belli oldu

Cuma günü 96,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 azalarak 92,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda yeniden zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kısmi karantina tedbirleri şehrin büyük bölümüne genişletildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Çin'in üçüncü büyük şehri olan metropolde yüksek riskli 45, orta riskli 79 bölgede tam veya kısmi kapanma uygulandığı bildirildi.

Çin'in önde gelen üretim merkezlerinden Guangcou'daki olası tam kapanmanın halihazırda kötü durumdaki ekonomiye darbe vurabileceğinden endişe ediliyor.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye gerileyerek daralmaya işaret etti.

Küresel çapta resesyon endişeleri de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu yarın itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidiyor.

Avrupa Birliği de 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlıyor. Bu durum piyasalarda arz endişelerini güçlendirirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini de sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,84 ile 95,20 dolar aralığının direnç, 92,48 ile 91,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.