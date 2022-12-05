Bozdağ: Teklif başı açık olanın da kapalı olanın da güvencesidir

TBMM'de imzaya açılan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşan Bozdağ, teklifle, Anayasa'nın 24. maddesine, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz." hükmünün ekleneceğini bildirdi.

Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Bu teklif, hem başı açık hem başı örtülü kadınlarımızı, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması konusunda Anayasal bir güvenceye kavuşturmakta. Hakkın kullanımı, hizmetten yararlanılması başörtülü veya başı açık olması nedeniyle engellenemeyeceği çok açık bir şekilde ifade edilmektedir." diye konuştu.

Eklenecek ikinci fıkranın ise Türkiye'de geçmişte yaşanan tecrübelerden ve sıkıntılardan hareketle, bunların tekrar yaşanmaması için öngörülen bir düzenleme olduğunu ifade eden Bozdağ, Anayasaya şu hükmün eklenmesini teklif ettiklerini belirtti:

"Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek kaydıyla, gerekli tedbirleri alabilir."

Düzenlemede, temel hak ve hürriyetlerle ilgili, "seçme seçilme, eğitim öğretim, kamu hizmetine girme" gibi bazı hakların da yer aldığını aktaran Bozdağ, düzenlemenin, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanma konusunda da büyük bir Anayasal güvence getirdiğini söyledi.

Altılı masa toplantılarını da eleştiren Bozdağ, masada bugüne kadar milletin takdirini toplayacak bir kararın alınamadığını söyledi.