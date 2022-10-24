Bozdağ: Başı açıkları da teminat altına alıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'da "başörtüsü" ile ilgili değişikliğin yapılması çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hem başörtülü hem de başı açık olan kadınların haklarını teminat altına alan bir düzenleme yapılacağını, gerekirse referanduma da gidilebileceğini bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Bozdağ CHP'nin "başörtüsü" teklifiyle ilgili olarak "CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği teklif esasında şu anda olmayan sorunu yeniden sorun haline dönüştürecek bir yasal dayanak teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, teklifin ortaöğretim ve yükseköğretimdeki öğrencileri kapsamadığını, kamu ve kamu kurumu niteliğindeki kadınları da kapsamadığını, kamu kurumu niteliğindeki kuruşlarda da sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsadığını dile getirdi.

Daha önce 2008'de MHP ile Anayasa'nın 10. ve 42'inci maddelerinin değiştirildiklerinde CHP'nin Anayasa Mahkemesine gittiğini anımsatan Bozdağ, gelinen noktada verilen teklifin sebebinin başkanlık sistemi olduğunu söyledi.

CHP'nin oy almak, iktidar olmak için mütedeyyin insanlara yaklaştığını ifade eden Bozdağ, CHP'nin teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliği yapılması önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, öncelikle siyasilerle, daha sonra da akademisyenlerle çalışma yaptıklarını bildirdi. Kabineye bu konuda sunum yaptığını anlatan Bozdağ, çalışmalar sonucunda da düzenlemenin tek maddede yapılmasına karar verildiğini kaydetti.