Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ortak altyapı projeleri başta olmak üzere iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir." ifadesine yer verildi.