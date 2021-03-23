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Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan, bugüne ise yüzde 5,4 düşüşle başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının da gerçekleşmesiyle toparlanmaya başladı ve öğlen saatlerinde artıya geçti.

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

ÖĞLE SAATLERİNDE ARTIYA GEÇTİ

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğlen saatlerinde artıya geçti.

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