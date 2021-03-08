Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden istifa etti

Geçtiğimiz hafta istifa haberleriyle gündem olan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, bugün istifa dilekçisini Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'na sundu ve istifası kabul edildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."

HALKBANK DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve Mayıs 2018'de mahkeme 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla, Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.

EKİM 2019'DA BORSA'NIN BAŞINA ATANMIŞTI

ABD'de tahliye olduktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.