Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihraç edecek

Borsa İstanbul AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceğini duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında ticari anlaşma imzalandı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Al Dhaheri tarafından imzalanan ticari anlaşma kapsamında Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.

Öte yandan Abu Dabi Borsası'na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimleri gibi destekler de sağlanacak. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişimle bir kısmı da Abu Dabi'den verilecek.

Proje sonrasında iş birliğinin devam etmesi amaçlanıyor.

- "İlk hizmet ihracatını gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsası'nın teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul’un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi projesinde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Abu Dabi Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum."

- "Daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak da küresel ortaklıkları genişletmenin, Abu Dabi Borsası'nın likiditeyi arttırma, piyasa verimliliğini geliştirme ve piyasanın sürdürülebilir büyümesini sağlama stratejisinin ana unsuru olduğunu vurgulayarak, "Borsa İstanbul'un, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, kasım ayında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda borsalarımızın karşılıklı yararı için daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO’su Saeed Hamad Al Dhaheri de Borsa İstanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu girişimin, Abu Dabi Borsası'nın teknoloji kapasitesini daha da artıracağını kaydetti.

Yeni ortaklarla yakın çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Al Dhaheri, "Abu Dabi Borsası işlemleri daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiye yatırım yaparken, ürün ve hizmet yelpazesini de genişletiyor. Son aylarda, yenilikçi teknoloji sunmak adına Nasdaq ile ortaklık kurarak bir dizi kotasyon gerçekleştirdik ve türev piyasasını devreye aldık. Ortaklık ağımız, ihraççılar ve yatırımcılar için tercih edilen bir piyasa olma yolundaki Abu Dabi Borsası One stratejisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." dedi.