Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,59 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 1.871,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından 2021'in son işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.857,65 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yurt içinde ise bugün gözlerin açıklanacak enflasyon ve ihracat verilerine çevrildiğini aktaran analistler, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile küresel bazda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 ve 1.940 seviyelerinin direnç, 1.840 ve 1.790'ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.