Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,41 puan değer kazanarak 4.089,08'e çıktı. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,58 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Öğleden sonranın veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde 3.940 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.