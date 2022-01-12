Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 2.070,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 2.070,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 2.046,03 puandan tamamladı. Endeks, böylece üst üste yedinci işlem gününde de pozitif kapanış gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.070 seviyesinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.