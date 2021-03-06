Boris Johnson'dan olay açıklama

Osmanlı kökenlerine sahip olmasıyla bilinen Johnson, obeziteyle mücadeleye dair yaptığı açıklamalarda en sevdiği sağlıklı yiyeceği söyleyince, Türkiye’nin gündemine oturdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz gün ülkenin idari yönetim merkezlerinin, başkent Londra dışına taşınması kararı doğrultusunda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Darlington kenti yakınlarını ziyaret etti. Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte Teesport limanına giden Johnson, obeziteyle mücadele ile ilgili de basın mensuplarına demeç verdi.

"KİLOLU İNSANLARIN KORONAVİRÜS SÜRECİ DAHA ZORLU"

İngiltere'de giderek yükselen obezite vakalarından dem vuran Johnson, bu hastalığa sahip insanların koronavirüs pandemisinden çok daha kötü biçimde etkilendiğini söyledi. Fazla kilolara sahip kişilerin koronavirüse yakalandığında çok daha fazla zorluk yaşadığını söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Johnson, "Pandeminin ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı koronavirüs deneyiminin ardından bilinçli olarak kilo verdiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edindiğini söyleyen Johnson, en sevdiği sağlıklı yiyeceğe ilişkin yaptığı açıklamayla ise olay yarattı.

"EN SEVDİĞİM SAĞLIKLI YİYECEK KEBAP"

Kökeni Osmanlı nazırlarından Ali Kemal'in soyuna dayanan Johnson, en çok tükettiği, yiyeceğe "kebap" cevabını verdi.

Gazetecilere "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını veren Johnson, bu açıklamasıyla dikkat çekti. Kebabın yeterince sağlıklı olmadığını düşünen Maliye Bakanı Sunak ise, Johnson'ın bu açıklamalarına "Tabii herhalde ızgara olarak hazırlandığında sağlıklıdır" yanıtını verdi.

BORIS JOHNSON'IN TÜRK KÖKENLERİ

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu'nun, hain diye linç edilen son içişleri bakanı Ali Kemal'in torunu olan Boris Johnson, dedesi gibi gazetecilik kariyerini bir kenara bakıp siyasete atılmıştı.