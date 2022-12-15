Borcumuz 3.8 trilyon liraya çıktı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM'de yaptığı konuşmada Cumhuriyetin birikiminin iktidar tarafından satıldığını belirterek "Satmadığınız bir Türk vatandaşlığı kalmıştı onu da sattınız. İhale Kanunu’nda 200’e yakın değişiklik yapıp devletin yapacağı yatırımları adrese teslim ihalelerle 5’li çetelere verdiniz. Gözünüzü hırs bürüdü, lükse alıştınız, sefaya dalıp milleti unuttunuz. Halktan koptunuz, kuş sütünün eksik olmadığı sofralarda iftar yaparken yatağa aç giren çocukları unuttunuz. Şimdi ‘Son defa’ diyorsunuz, millet ise ‘Veda’ diyor çünkü siz vatandaşı unuttunuz, vatandaş da sizi sandıkta unutacaktır” dedi.

İktidarın “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince enflasyonu yüzde 5’e düşüreceğiz” şeklinde vatandaşı aldattığını da hatırlatan İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “AKP, kişi başına millî gelir sıralamasında Türkiye’yi 81’incilikle tarihî dip noktaya düşürdü. Cumhuriyet tarihinde ilk kez millî geliri yedi yıl üst üste düşürme başarısını gösterdi. Evet, yaparsa bunu ancak AK Parti yapar!” ifadesini kullandı

İYİ Parti Milletvekili Ataş, konuşmasında şunları söyledi:

Tek adam rejimine geçildiği gün yıllık enflasyon yüzde 15,39’du; bugün TÜİK’e göre yüzde 84,39; gerçek ise 170,7’dir. Yüzde 5 deyip bu millete yüzde 170’leri gösterdiler, enflasyondan bir canavar yaratıp milleti de önüne attılar. Dünya enflasyon liginde Türkiye’yi 1’incilik koltuğuna oturttular. 2011 yılı seçim beyannamenizde “2023 yılında kişi başına millî gelir 25 bin dolar olacak.” dediniz. Baktınız olmayacak, hedefi 20 bin dolara indirdiniz, bugün ise 9 bin dolara düştü.

2019 yılında 1,3 trilyon lira olan borç stoku üç yılda 3 kat artarak bugün 3,8 trilyon liraya çıkmıştır. Bu borç 85 milyon vatandaşımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100’üncü yıl hediyesidir, hayırlı olsun. Bu yıl 1,25 trilyon lira olarak öngörülen vergi geliri, 2023 yılı bütçesinde 3,8 trilyon liraya çıkmıştır. Yani 2023 yılı bütçe gelirlerinin yüzde 84’ü vatandaşın cebinden vergi olarak çıkacaktır. Milletin sırtına yüklenen, faiz lobilerini sevindiren bütçedeki 566 milyar liralık faiz ödemesi ‘Faiz haram!’ ‘Nas var!’ diyenlerin milletimize verdiği bir diğer 100’üncü yıl hediyesidir, hayırlı olsun.