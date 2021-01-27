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Boran TSK'nın emrinde

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, aynı kalibrede dünyanın en hafif havadan taşınabilir 105 mm obüsü olan Boran'ın görüntülerini paylaştı. Her türlü hava koşulunda kesintisiz olarak çalışan Boran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine hazır hale getirildi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler tasarlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla aynı kalibrede dünyanın en hafif havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüsü olan Boran'ın kullanıma hazır hale getirdiğini duyurdu.

Boran, her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetlerinin yanı sıra bir dakikadan az sürede atışa hazır hale geliyor.

ÖZELLİKLER:

Mühimmat: Klasik- Kısam menzil - ve Modern - Uzun menzil

Çap: 105 mm, 30 kalibre

Ağırlık: 1760 kg (Arış Kontrol Sistemi dahil )

Maksimum menzili: 17 km (deniz seviyesinde)

Menzil değiştirme: 1 dakikadan az sürede atışa hazır olur

Atış Kontrol Sistemi: Karadan , havadan ve denizden intikal esnasında ve istikamet bilgililerini güncelleyebilir

Çalışma süresi: 8 saat kesintisizdir

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