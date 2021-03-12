AjansHaber.com.tr Gündem Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.

Bulunan patlayıcı imha edildi

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu.

Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.  

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yağışlı hava dalgası geliyor
CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama
Fazilet durağında ikinci skandal
İzmir'i sağanak vurdu, iş yerlerini su bastı
Bakan Kurum Romanlara triportör hediye etti
Türk zırhlısından başarı üstüne başarı!
İnce'nin partisinin İstanbul il başkanı olacak!