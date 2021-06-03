Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!



Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7oAY41QudA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021