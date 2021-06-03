AjansHaber.com.tr Gündem Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi

Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Barış Pınarı Bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin SİHA ihracatını beğenmedi
"Metro inşaatlarını harekete geçirdik" demişti
Atatürk hassasiyetini bakın nasıl çarpıttılar...
Cumhurbaşkanı TRT özel yayınına konuk oluyor
"Cuma günü yeni müjdeyi vereceğiz"
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
Jandarma yakaladı!