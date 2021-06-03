Bomba yüklü motosikletle saldırı girişimi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Barış Pınarı Bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021
Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7oAY41QudA
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