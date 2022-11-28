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Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Babahızır köyü mevkisinde M.G. idaresindeki 74 AAY 38 plakalı meyve ve sebze yüklü tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

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